وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "روسيا تؤيد بشدة مراعاة حقوق الإنسان، مع ضرورة احترام الخصائص والتقاليد القومية للدول، التي تأسست على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار".

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية، أن بلادها "ترفض دائما وأبدا محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان".

وكانت السعودية أعلنت، الاثنين الماضي، اتخاذ سلسلة إجراءات ضد كندا، بعدما طلب الأخيرة "الإفراج الفوري" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية، ولقيت إجراءات الرياض مساندة خليجية وعربية واسعة.