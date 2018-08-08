وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية أخيراً بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيراً إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.



وفي نفس السياق أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الأردن أي تدخل في شؤونها الداخلية.



وأكدت موقف الأردن الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التي يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.



وشددت غنيمات على حق السعودية السيادي والقانوني في حماية أمنها الوطني، وأشادت بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات "الشعبالسعودي الشقيق، وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية".