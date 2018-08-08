وجددت الحكومة السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" ترحيبها بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

وأكدت الوزارة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين متاح عن طريق أيّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، لافتة إلى أنه بوسع القطريين المقيمين في السعودية إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.

وكانت الرياض أعلنت، في يوليو الماضي، تخصيص رابط "لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج"، بعد أن حجبت السلطات القطرية الرابط السابق، لكن قطر سارعت إلى حجب الرابط الجديد.