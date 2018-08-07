وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تقدمت إلى محكمة العدل الدولية برد على تلك الادعاءات يبين احترام الإمارات لالتزاماتها الدولية.

ونفى أي قرار بمنع القطريين من دخول دولة الإمارات، مؤكدا أن غالبية الذين تقدموا بطلبات تأشيرة حصلوا عليها، وأن أكثر من ألفي مواطن قطري ما زالوا في الإمارات ولم يغادروا بحسب بيانات الوزارة المختصة.

كما أكد حق الطلاب القطريين بمواصلة تعليمهم في دولة الإمارات، نافيا وجود أي قرار يمنعهم من ذلك.

وشدد الدبلوماسي الإماراتي على أن المشكلة ليست مع الشعب القطري، وإنما مع الحكومة القطرية.