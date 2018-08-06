وأوضح الجبير في تصريحات نشرت في حسابه على تويتر "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وسنتعامل مع ذلك بكل حزم".

وأضاف "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".



وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن استهجانها لبيان صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني.

وردّا على ذلك البيان، قررت الرياض طرد السفير الكندي لديها واستدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور وتجميد العلاقات التجارية الجديدة وإيقاف برامج الابتعاث والزمالة.