وأعلن مصدر أمني عراقي، رفض الكشف عن اسمه، انفجار مخازن الأسلحة في ناحية الحسينية بمحافظة كربلاء.

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل عدد كبير من مسلحي ميليشيا العباس المنضوية تحت لواء مليشيات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى عدد من المواطنين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثث القتلى، فيما قامت سيارات الإطفاء بإخماد الحرائق الهائلة التي نشبت في المخازن.

وتقول تقارير إعلامية إن ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية الموالية لإيران تخزن أسلحة بمناطق مأهولة بالسكان، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وتحصل ميليشيات الحشد الشعبي على قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات.