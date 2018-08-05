وجاء في بيان رسمي، تلقت "فرانس برس" نسخة منه "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك-ديالى)، فجر الخميس، إلى عمل إرهابي تخريبي"، مضيفا "أصبحت محافظات كركوك ونينوى وجزء من محافظة صلاح الدين في حالة انطفاء تام".

وذكر البيان أن "استهداف هذا الخط هو الـ8 خلال الشهرين الماضيين".

وأكد مصدر رسمي في وزارة الكهرباء، الأحد، أن "كوادر الوزارة أعادوا إصلاح الخط العالي الضغط (كركوك-ديالى)، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها".

وأشار إلى "تعرض 20 برجا ناقلا للطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة شمال بغداد، إلى أعمال تخريبية خلال الأشهر الماضية من هذا العام".

ويطرح تأمين الطاقة الكهربائية مشكلة منذ سنوات في العراق، في غياب حل جذري، حيث تعاني أغلب مناطق البلاد من انقطاع متكرر في التيار خصوصا خلال فصل الصيف، الذي تصل درجات الحرارة خلاله إلى 50 درجة مئوية في أغلب الأيام.

وأثار نقص الخدمات العامة، وبينها الكهرباء، احتجاجات واسعة في مدن متفرقة بوسط وجنوب البلاد، مما حمل الحكومة إلى إقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي .

ولا يزال المتشددون ينفذون هجمات رغم إعلان بغداد في ديسمبر "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر على قرابة ثلث مساحة العراق ومناطق في سوريا، في هجوم شرس شنه في يونيو 2014.