وأفادت القوات المسلحة، في بيان بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، بـ"مقتل 39 فردا من عناصر الجماعات الإرهابية شديدي الخطورة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان أن قوات جهاز الأمن الوطني نفذت عملية نوعية، أسفرت عن "مقتل 13 فردا شديدي الخطورة، وضبط أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم".

كما ألقت القوات الأمنية القبض على "49 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء"، وفق البيان الذي أشار أيضا إلى "ضبط وتدمير والتحفظ على 12 عربة و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية".

ودمر الجيش "26 ملجأ ومخزنا وسط وشمال سيناء، عثر بداخلها على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكميات من الكتب وجهاز اتصال لاسلكي".

وفجرت القوات الأمنية "64 عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على الطرق لاستهداف القوات"، طبقا للبيان الذي أشار إلى اكتشاف وتدمير "فتحات أنفاق" على الجدود بمدينة رفح.

وتشن قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة في سيناء ضد الجماعات الإرهابية، التي صعدت من هجماتها منذ عزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي، إثر مظاهرات حاشدة في يونيو 2013.