وظهر في الفيديو شرطي مغربي وهو يرفض مد يده لمصافحة الحاكم الإسباني لمدينة سبتة خوان فيفاس خلال زيارته للمعبر الحدودي.

وامتدح بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الشرطي المغربي على موقفه باعتباره احتجاجا على الحكم الإسباني لمدينة سبتة المتنازع عليها بين المغرب وإسبانيا.

في حين اعتبر البعض أنه موقف الشرطي غير لبق أمام مسؤول إسباني.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن المسؤول الإسباني تبريرا لما حدث بأن الشرطي لم يفهم اللغة الإسبانية لذلك لم يرد التحية.

في حين لم تصدر أي تصريحات من الشرطي لشرح الدافع إلى ذلك التصرف.