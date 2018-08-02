وأفاد بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بأنه أمر بوقف إمدادات الوقود إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.

وقال البيان "القرار اتخذ نظرا لاستمرار إرهاب البالونات الحارقة والاشتباكات عند السياج (الحدودي)".

وهدأت قليلا الاحتجاجات الحدودية التي تخرج كل يوم جمعة منذ 30 مارس آذار لكن المنظمين تعهدوا بالاستمرار حتى ترفع إسرائيل العقوبات الاقتصادية عن القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا في الاحتجاجات بينما قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.

وخسرت إسرائيل قطاعات من الأراضي الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي يتم تحميلها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة. وردت إسرائيل بالفعل بمنع دخول البضائع التجارية غير الأساسية إلى القطاع.