وأورد مراسلنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي على مواقع بغزة، أدى إلى إصابة رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش أنه قصف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية على الحدود، ردا على إطلاق رصاص على جنود إسرائيليين، قالت تقارير إخبارية إن أحدهم أصيب بجروح طفيفة، وفق "فرانس برس".

وتأتي موجة العنف الجديدة هذه بعد أيام على بدء سريان وقف إطلاق نار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، فيما بدا أنه "هدنة هشة".

وبعد وقف إطلاق النار السبت الماضي، انخفضت نسبة الحوادث وتراجعت وتيرة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه الأرضي الإسرائيلية.

وأعادت إسرائيل الثلاثاء فتح معبر كرم سالم بشكل جزئي، وهو المعبر الذي تمر عبره البضائع الى قطاع غزة.

وكان هذا المعبر أغلق في التاسع من يوليو ردا على حرائق تسببت بها الطائرات والبالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة على المستوطنات المتاخمة.