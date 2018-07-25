وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت تفجيرات أخرى بقرى في ريفها الشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما ضدها".

ونقلت فرانس برس عن عبد الرحمن قوله إن المنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء، مشيرا إلى أن التنظيم المتطرف تمكن من السيطرة على ثلاث قرى من أصل سبعة شنّ هجومه ضدهم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الجهات المختصة لاحقت وقتلت انتحاريين اثنين آخرين قبيل تفجير نفسيهما.

وأضافت أن مواطنا قتل أيضا بعد اشتباكه مع أحد الانتحاريين.

وفي سياق متصل، نقلت القناة الإخبارية السورية عن مراسلها في السويداء، أن سلاح الجو السوري استهدف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي للسويداء.

ووفقا لذات المصدر، قتل أربعة عناصر من داعش خلال تصدي الأهالي لهجوم شنه التنظيم على قرية دوما في الريف الشمالي الشرقي للسويداء.