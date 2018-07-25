وألحقت الأمطار التي تحولت إلى سيول جارفة أضرارا بـ4 آلاف أسرة في منطقة النهود غربي كردفان، فيما انهار أكثر من 700 منزل.

وأطلق السكان، نداءات عاجلة للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم للمتضررين.

وأعلن مدير الدفاع المدني بغرب كردفان، العقيد شرطة زاهر الشريف، في تصريحات صحفية عن وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين مع تضرر 2500 منزل وانهيار أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة.

وأدت الأمطار أيضا إلى قطع طريق بارا أمدرمان، الذي يربط العاصمة الخرطوم بولايات كردفان، وشرقي السودان.

وأغرقت مياه الأمطار حي "مكرام" بمدينة كسلا وألحقت أضرارا بعدد من الأحياء، وسط نداءات للمنظمات بالتدخل لتوفير مواد الإيواء والمساعدات الأخرى.

وبلغ منسوب نهر النيل الرئيس الثلاثاء، 14.13 متراً بارتفاع 43 سم عن منسوب الاثنين.

وحذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن أمطارا متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية بولايات كسلا، والقضارف، والخرطوم، ونهر النيل، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وكردفان ودارفور الكبرى، داعية السكان لأخذ الحيطة والحذر.