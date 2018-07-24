وأضاف المصدر أن الاشتباكات اندلعت أثناء دهم منزل قيد الإنشاء في أحد أحياء مدينة العريش، بعد ورود معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المكان مقرا لهم.

وعثرت قوات الأمن بحوزة المسلحين القتلى على 4 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش و3 عبوات ناسفة مُعدة للتفجير بالإضافة إلى كميات من الذخائر.

ويشن الجيش والأمن في مصر حملة في شمال سيناء لملاحقة الجماعات المتشددة، وشهد شهر يوليو الجاري مقتل عشرات الإرهابيين، جراء عمليات أمنية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وفي سيناريو مماثل لما حدث اليوم، قتلت قوات الأمن قبل أسبوعين، 11 مسلحا كانوا يختبئون داخل منزل مهجور بحي السمران بالعريش.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش".