وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (13:00) من بعد الظهر قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

وأشار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غير المسار الجوي المحدد لها والانحراف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

وأضاف المالكي، أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، وقد هبطت في الساعة (14:16).

وتابع :"يعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)، وليؤكد حرصه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني".