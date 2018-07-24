واعتبر نتانياهو أن القوات الإسرائيلية عملت بشكل مناسب، مطالبا سوريا بـ"احترام اتفاقية فك الاشتباك بحذافيرها".

وأوضح إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اكتشفت طائرة "سوخوي 27"، تابعة لسلاح الجو السوري تقلع من مطار تيفور وتخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأكد نتانياهو أن إسرائيل لن تقبل "بأي خرق مثل هذا وبأي اختراق لأراضينا وبأي انزلاق للنيران إلى أراضينا، ليس برا وليس جوا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة سورية من طراز "سوخوي 27" لدى دخولها هضبة الجولان المحتل.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي في "حالة يقظة وجاهزية كبيرتيْن وسيواصل التحرك ضد خرق لاتفاقية فك الاشتباك من العام 1974".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة، ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

ويأتي هذا التصعيد بعد أن تحدثت وسائل إعلام سورية عن استهداف ضربة جوية إسرائيلية لموقع عسكري في مدينة مصياف، بمحافظة حماة وتسببت في خسائر مادية فحسب.

وتعهدت إسرائيل بأنها ستحتفظ بحق التعامل بحرية في ضرب مناطق على طول حدودها، وفي أنحاء أخرى في سوريا حيث تشتبه في وجود قوات مدعومة من إيران.