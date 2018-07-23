وقال المسؤول إن القضية أثيرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووفد روسي يزور القدس الغربية برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأوضح أن نتانياهو أخبر لافروف "أننا لن نسمح للإيرانيين بالبقاء حتى ولو على بعد 100 كيلومتر من الحدود"، حسب رويترز.

وكان نتانياهو قد توعد في وقت سابق بأنه سيتحرك ضد أي محاولة لإيران والمنظمات الدائرة في فلكها من أجل التموضع عسكريا في سوريا.

وتمتلك إيران وجودا عسكريا في سوريا في إطار دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقد تعرضت مواقعها لغارات إسرائيلية عديدة على مدى الأشهر الماضية.