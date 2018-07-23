وذكرت غنيمات أن الحكومة طلبت من دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.

ونفت الوزيرة أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة، الأحد، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بترا.

وفي ذات السياق، قرر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها.

ووجه الرزاز خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها.

وشدد على أن "لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون"، حسبما أوردت بترا.



وقامت دائرة الجمارك، الخميس الماضي، بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرة، ثبت أنها تحمل أجزاء لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنها قطع وآليات لجز الأعشاب.

وقد تزامن ذلك مع ضبط 5 طرود أخرى مكملة لإنتاج الدخان تبين فيما بعد أن عمليتي الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخان متكامل، وقد تم التحفظ عليها.