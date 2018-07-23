وأضاف بومبيو أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة.

ونوه إلى أن إطلاق محادثات مع النظام الإيراني لن يحدث إلا عندما نرى نتائج ملموسة لتغير سياسة طهران.

وقال بومبيو إن الأمر يعود للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم وأميركا ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة.

وأضاف: "سنساعد الايرانيين في الحصول على الإنترنت وسنطلق خدمات إخبارية تلفزيونة وإذاعية ورقمية باللغة الفارسية لمساعدة الشعب الإيراني."

ولفت الوزير إلى أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع المستوردين للنفط الإيراني لتصفير الصادرات الإيرانية من الخام بحلول الرابع من نوفمبر.

وكان روحاني قد حذر نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا: "ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين: "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم"، وأوردت وكالات أنباء إيرانية أخرى تقارير مشابهة.