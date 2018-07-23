وقال مجيد سعيدي رئيس هيئة إدارة الأزمات في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "حتى الآن لدينا تقارير عن أضرار في بعض المباني ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات."

وأضاف سعيدي أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 26 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كرمان. وأضافت أنه جاء على عمق عشرة كيلومترات.

وكان قد ذكر التلفزيون الرسمي أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز غربي إيران مما أسفر عن إصابة 287 شخصا على الأقل وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.