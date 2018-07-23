وأضافت المصادر أن قوات تابعة لداعش متحصنة في حوض اليرموك على الحدود بين الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل تصدت لهجوم بري شنه الجيش السوري وحلفاؤه.

وأصبحت تلك المنطقة الزراعية ساحة القتال الرئيسية في منطقة الحدود الحساسة بعد أن ألحق هجوم كبير للقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا الهزيمة بجماعات معارضة أخرى كانت يوما ما تتلقى دعما من الولايات المتحدة والأردن ودول خليجية.

وقال الجيش السوري إن ضرباته الجوية وقصفه للمتشددين في حوض اليرموك، الجيب الوحيد الخاضع لسيطرة التنظيم في جنوب غرب سوريا، أسفر عن مقتل "عشرات الإرهابيين" في حملة قالت إن الهدف منها دحر المتشددين.

وقال ضابط كبير في الجيش السوري لرويترز إن القتال مع المتشددين يتركز على منطقة استراتيجية قرب حوض اليرموك حيث يقاتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بشراسة.

وأبلغ مصدر مخابراتي رويترز بأن ما يتراوح بين ألف و1500 مقاتل بتنظيم داعش متشبثون بمواقعهم رغم حملة القصف المستمرة منذ عشرة أيام والتي أوضح أنها أصابت قرى وتسببت في خسائر "لا حصر لها" بين المدنيين.

وذكر شخص كان يسكن المنطقة ولا يزال على صلة بأقارب له إن آلاف المدنيين الذين تعرضت قراهم للقصف فروا إلى مناطق آمنة إما خاضعة للقوات الحكومية أو للمعارضة.

وأوضح مصدر آخر على دراية بالوضع أن داعش استطاعتبالفعل توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرته خلال العشرين ساعة الماضية بالسيطرة على ما لا يقل عن 18 قرية هجرها مقاتلون من المعارضة يحاربون تحت لواء الجيش السوري الحر.