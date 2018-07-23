عادت الحياة الى طبيعتها في مديرية الوازعية وعاد السكان الى منازلهم والتجار إلى محلاتهم التجارية في سوق مديرية الوازعية حيث تنفس السكان الصعداء بعد أن حررتها قوات ألوية العمالقة بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي.

وقدم المواطنون الشكر والعرفان إلى ألوية العمالقة والتحالف العربي على تحرير وتأمين المديرية وفتح طريقها الرابط بالحجرية التربة تعز وأيضا طريقها بالمخا بعد أن كانت ميليشيا الحوثي الإيرانية تفرض حصار على من تبقى من سكان المديرية.

وكانت ألوية العمالقة قد حررت مديرية الوازعية بعملية عسكرية ناجحة قبل حوالي شهرين وعملت على تأمين المديرية وفتح الطرقات التي تربطها بالمدن الرئيسية مثل المخا والتربة بتعز.