ووجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتقديم المساعدة العاجلة للعراق، الذي يشهد منذ أيام موجة احتجاجات مستمرة على تردي الخدمات.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري، إن أمير البلاد اتخذ هذا القرار "في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الأشقاء في جمهورية العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء".

وأوضح بوشهري أن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.

واندلعت، قبل أسبوعين تقريبا، مظاهرات في محافظة البصرة قبل أن تمتد إلى محافظات أخرى، وذلك احتجاجا على انقطاع الكهرباء وشح المياه وانتشار البطالة وتفشي الفساد.