وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه في غرب إيران للتلفزيون الرسمي إن ثمانية من المصابين نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 4.7 و5.7 درجة ألحقا أضرارا بمبان في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

وقال مرتضى سليمي رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني إن الأضرار من زلزالي جنوب البلاد بدت طفيفة.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء عن سليمي قوله "تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة".

وتتخلل إيران أحزمة زلزالية خطيرة وشهدت زلازل مدمرة في السنوات الماضية. وفي نوفمبر تشرين الثاني هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران مما أسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.