وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الكايد، إن هؤلاء السوريين، وهم متطوعون يعملون في مجال الإغاثة في مناطق المعارضة السورية، سيبقون في الأردن لمدة 3 أشهر.

وأضاف: "تمت الموافقة على الطلب على أساس أسباب إنسانية بحتة"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم نُقلوا إلى الأردن عبر الجولان قبل أن يسافروا إلى بريطانيا وألمانيا وكندا.

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا مؤخرا إنهم بصدد وضع اللمسات النهائية لخطط إجلاء المئات من عمال الدفاع المدني السوريين وعائلاتهم من جنوب غرب سوريا، مع اقتراب القوات الحكومية المدعومة من روسيا من محافظة القنيطرة.

وقال مسؤولون إن فرق "الخوذ البيض"، التي تمتعت بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لسنوات، من المرجح أن تستهدف من القوات السورية، بينما تستعيد دمشق السيطرة على الجزء الجنوب الغربي من البلاد.