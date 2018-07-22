وكون إبيك ثروة تقدر بمليارات الدولارات في تركيا بعد عمله في مجال تعدين الذهب لكنه غادر تركيا عام 2015 بعد تدهور العلاقات بين الحكومة وأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

وتتهم أنقرة كولن، الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 وهو ما ينفيه كولن.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن إبيك جرى اعتقاله بناء على طلب تركي بتسليمه وإنه سيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في شهر سبتمبر أيلول.

ورفضت الوزارة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر بريطانية قولها إن إبيك جرى اعتقاله في شهر مايو أيار لكن السلطات أطلقت سراحه بكفالة مع وضع قيود محددة على إمكانية سفره.

وقال متحدث باسم مجموعة كوزا، التي يمتلكها إبيك وصادرتها تركيا عام 2015، لرويترز قبل أيام إن اتهامات الحكومة التركية لا أساس لها وإن إبيك يتوقع رفض طلب تسليمه.