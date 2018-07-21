وأضاف المراسل أن المقاومة تمكنت من اعتقال 35 من مسلحي الميليشيات الذين حاولوا التسلل إلى منطقة الجاح جنوبي الحديدة.

ونقل عن مصادر ميدانية قولها إن الميليشيات حاولت التسلل من اتجاه المزارع الكثيفة بالجاح، بهدف استعادة مواقع سيطرت عليها قوات المقاومة المسنودة بالتحالف العربي، بعد طرد الانقلابيين منها.

لكن المحاولة الحوثية باءت بالفشل، خاصة مع تعزيز قوات المقاومة والتحالف العربي من وجودهما في جنوبي الحديدة من الفازة، وصولا حتى منطقة الجاح.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر ميدانية اعتقال قوات المقاومة عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في جبهة التحيتا غربي اليمن.

وحسب المصادر، فإن عناصر الميليشيات المعتقلين كانوا مختبئين في المدينة، ويحاولون الهرب منها، إلا أن المقاومة استطاعت تعقبهم واعتقالهم.