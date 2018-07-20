ونفذت قوات النخبة الشبوانية عملية دهم استهدفت أحد مواقع القاعدة في شعب مذاب، الواقع قرب قرية المصينعة بمديرية الصعيد، حيث كانت تتجمع عناصر إرهابية.

يشار إلى أن قوات النخبة الشبوانية تمكنت، بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من توجيه ضربات قوية لتنظيم القاعدة في الأشهر الأخيرة.

وسيطرت قوات النخبة في أواخر أبريل الماضي على وادي رفض، الذي يتبع مديرية الصعيد بشبوة، حيث داهمت أوكارا لتنظيم القاعدة، واعتقلت عددا من عناصره.

وقبل ذلك، سيطرت هذه القوات على أهم معاقل تنظيم القاعدة في حوطة الفقيه علي بمديرية ميفعة ووادي الصعيد ومدينة المصينعة، في حرب متواصلة ضد الجماعات الإرهابية في محافظة شبوة.