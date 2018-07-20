وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وشملت الاتفاقيات، مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات وجمهورية الصين بشأن بناء مباني السفارات، والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية، وقعها من جانب الإمارات وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية، وانغ بي.

كما ضمت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة، واللجنة الوطنية للطاقة بالصين، وقعها من جانب الإمارات وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، ومن الجانب الصيني خه ليفنغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

ومذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات، وقعها من جانب الإمارات وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، ومن الجانب الصيني وزير التجارة تشونغ شان.

ومذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، الأولى في مجال الزراعة، والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وقعها من جانب الإمارات وزير التغير المناخي والبيئة ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب الصيني سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ني جيان.

ومذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات وجمهورية الصين، الأولى للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، وقعهما من جانب الإمارات وزير دولة سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الصيني وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خه ليفنغ.

واتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول، وقعها من جانب الإمارات سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الصيني رئيس شركة الصين الوطنية للبترول وانغ يلين.

واتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، وقعها من جانب الإمارات رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، المفوض علي بن صبيح الكعبي، ومستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي.

كما وقع الجانبان اتفاقا إطاريا للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية – الإماراتية، لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية، في إطار مبادرات الحزام والطريق

وقد وقعها من جانب الإمارات رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصايغ، ومن الجانب الصيني الرئيس التنفيذي لشركة جيانغسو المحدودة للتعاون والاستثمار فيما وراء البحار، بن وانغ.

واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وقعها من جانب الإمارات العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ومن الجانب الصيني رئيس صندوق طريق الحرير وانغ يانق جو.