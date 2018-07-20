وأشارت الوزارة إلى أن الرابط الجديد هو (https://qh1.haj.gov.sa)، بعد أن تم حجب الرابط السابق (https://qh.haj.gov.sa)، الذي كان قد تم تخصيصه أيضا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة.

وأضافت الوزارة أن تلك الخطوة "تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة".

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد كشفت الأسبوع الماضي في بيان، عن تخصيص الرابط لخدمة حجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية.

وقال البيان: "إلحاقا لبيان وزارة الحج والعمرة.. وما تضمنه بأنها ستحدد رابطا مباشرا للحجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين".

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزير، ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.

وشددت على أنها "لن تألو جهدا في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات، التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة".