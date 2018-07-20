وبدأ الرئيس الصيني الخميس، زيارته للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، تستغرق ثلاثة أيام.

وتتخلل زيارة شي جين بينغ مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتنمية التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات.

وكان الرئيس الصيني قد صرّح أن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما البعض في التنمية.

وأضاف أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وعبر عن ثقته في أن تحقق هذه الزيارة نجاحا تاما، وتعزز الصداقة بين البلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة من الجانبين.



