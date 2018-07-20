وتسعى القوات المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، وبدعم من التحالف العربي، إلى تنفيذ عمليات واسعة لتحرير مديرية زبيد بموازاة التحرك لتحرير مناطق الجاح والحسينية في بيت الفقيه، بعدما سيطرت مؤخرا على مدينة التحيتا، مركز مديرية التحيتا.

في غضون ذلك، تقوم القوات المشتركة بتطهير ما تبقى من جيوب الانقلابيين الحوثيين في مزارع الفازة والسويق والمغرس جنوب غربي مديرية التحيتا.

وتستهدف القوات من خلال نقل العمليات العسكرية إلى المناطق الشرقية لمحافظة الحديدة إلى قطع خطوط إمداد الحوثيين، ووقف محاولات تسللهم الى الخط الساحلي.

عمليات تسلل فاشلة

وأفشلت ألوية العمالقة التي تعمل ضمن القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي، الخميس، عملية تسلل لمجموعة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية التحيتا على الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن العملية أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من المتمردين، في مواجهات مع الألوية على إثر عملية تسلل ليلية إلى مواقعها شرقي وجنوبي التحيتا.

وتمكن مقاتلو الألوية من تدمير مدفعين للميليشيات الموالية لإيران خلال قصف على أحد نقاط تمركزهم قرب مدينة التحيتا في محافظة الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية.