وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، "أن تكون الإمارات الشريك التجاري الثاني للصين عالميا دليل حيوية الاقتصاد الإماراتي ونجاحه".



وأشار الوزير الإماراتي، أن "السياسات العاقلة والتوجه الشفاف يثمر وبلدنا خير دليل لذلك".



وأضاف قرقاش، أن النموذج الإماراتي الناجح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية رسالة عربية تتجاوز حجم الإمارات وموقعها، والأبجديات هي التوازن بين الاستقرار السياسي والديناميكية الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي، "نجاحنا وطني ويعززه كل نجاح عربي آخر".



ويزور الرئيس الصيني الإمارات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والآفاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.



