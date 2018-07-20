وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير في الخرطوم إنه لا يوجد أحد يستطيع حصر ما يربط بين البلدين، مضيفا: "سنعمل مع السودان على تحقيق المصالح المشتركة".

وأكد السيسي خلال الزيارة الخارجية الأولى له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية إن هذه الزيارة لها مكانة خاصة وأولوية متقدمة.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لجهود البشير في تسوية النزاعات الإقليمية مما يعكس "رغبة صادقة في تعزيز الاستقرار ورؤية واضحة لحقيقة ثابتة، هي أن أمن دول الجوار الإقليمي يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأؤكد دعم مصر الكامل لهذه الجهود، واستعدادنا لدعم مساعي السلام المنشود".

وأردف بالقول إن "أمن واستقرار الجوار الإقليمي جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري."

من جانبه، وصف الرئيس السوداني زيارة نظيره المصري بالتاريخية، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين.

وعبر عن رغبته في أن "ننطلق من هذه العلاقة لأن تكون استراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".



وناقشت القمة الثانية والعشرين بين الرئيسين العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان السيسي قد استهل أيضا أول جولة خارجية له في ولايته الأولى بزيارة السودان.