وحصلت الحكومة على موافقة 79 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا.

وخلال كلمته أمام البرلمان، تعهد الرزاز بالعمل على تحقيق حلم النهضة الوطني الشامل لكل الأردنيين، قائلا إن "الثقة أمانة في أعناقنا ونحن نتعهد بالعمل يداً بيد لخدمة الوطن والمواطن".

كما تعهد بتحسين الخدمات وتطبيق القانون على الجميع، ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات.

وقال إن الحكومة تعمل على تصميم استراتيجية لمحاربة الفقر من خلال برنامج صندوق المعونة الوطنية.

وكانت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز، قد أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في منتصف يونيو، بعد استقالة حكومة هاني الملقي عقب احتجاجات غير مسبوقة في الشارع الأردني بسبب مشروع قانون يتعلق بفرض مزيد من الضرائب.

وعقب تسلمه المنصب، أصدر الرزاز قرار بسحب مشروع القانون المثير للجدل.