وقال المجبري في تصريحات إلى قناة "ليبيا الحدث"، إن الميليشيات في طرابلس تسيطر على المشهدين الأمني والعسكري، وقضت على أي أمل لحماية ما تسمى "حكومة الوفاق"، التي استقال منها أيضا.

وأضاف أن الميليشيات في طرابلس قضت على الحرس الرئاسي وجردته من سلاحه، مؤكدا أن قرارات "المجلس الرئاسي" والسراج متأثرة ومرتبطة بالميليشيات في طرابلس.

وقال: "عندما كلفت بنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل، لأن مصالح هذه الجماعات باتت مهددة، خاصة في ملف الاعتمادات".

ووصف المجبري طرابلس العاصمة بأنها "لم تعد ساحة للعمل السياسي"، مطالبا وزير المالية المفوض أسامة حماد بالانسحاب من "حكومة الوفاق الوطني".

ومضى يقول: "لقد تعرضت لهجوم مسلح في طرابلس على يد قوة مكونة من 50 مسلحا بعد اجتماعي مع مسؤولين في وزارة المالية والمصرف المركزي لمتابعة تتفيذ ملف الإصلاحات الاقتصادية".

وفي نهاية يونيو الماضي، تعرض المجبري للاختطاف من منزله في حي النوفليّين على أيدي ميليشيات تابعة لـ"المجلس الرئاسي" في طرابلس.

والمجبري من مدينة أجدابيا الليبية، وكان قد أصدر بيانا أيد فيه قرار قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بشأن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.