ويأتي هذا الإجراء غداة رفع الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" لتعزيز صلاحيات السلطات.

واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.

ويقترح المشروع السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم.

وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة للمعارضة التركية والأكراد ووسائل اعلام ومنظمات غير حكومية.

ومنذ عامين سجن 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم.