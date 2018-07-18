وقال سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت في تصريحات صحفية أن القمة ستناقش العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوقع شلتوت أن تمثل القمة الثانية والعشرين بين السيسي والبشير دفعة قوية في مسيرة العلاقات والتشاور والتنسيق بين البلدين.

وأوضح أن حرص الرئيس المصري على أن تكون أولى زياراته الخارجية في مستهل ولايته الثانية إلى السودان، تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مذكرا بأن الزيارة الأولى للسيسي عقب بدء ولايته الأولى كانت إلى السودان أيضا.