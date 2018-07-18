وذكرت السلطات في كردستان العراق أنها عثرت على جثة الناشط السياسي المعارض للنظام الإيراني، إقبال مرادي، في قضاء بنجوين شرقي محافظة السليمانية، على مقربة من الحدود الإيرانية.

وفتحت الشرطة في كردستان العراق تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، في وقت تتجه أصابع الاتهام حتى الآن إلى المخابرات الإيرانية في الوقوف وراء مقتل مرادي.

ويقضي أحد أبناء القتيل، زانيار مرادي، وابن شقيقه لقمان مرادي، عقوبة بالسجن في إيران بعد أن صدر بحقيهما حكم بالإعدام، بتهمة الانتماء إلى حزب كردي معارض.

وقالت جمعية حقوق الإنسان في كردستان، التي ينتمي إليها مرادي، إن الجثة كانت تحمل آثار 7 رصاصات في مختلف أنحاء الجسم، مما يشير إلى أن الرجل قد تعرض لإطلاق النار عن عمد.