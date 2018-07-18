وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ حزيران/يونيو، "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة".

وأضاف البيان أن الوساطة السودانية "لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض" الاتفاق.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم التوقيع الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018".

وفشلت العديد من الجهود لاحلال السلام في البلد الذي شهد عمليات قتل إثنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة.

دخل جنوب السودان في حرب أهلية في أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

والأسبوع الماضي فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب.