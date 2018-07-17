وقال رجل أمن في مكان الاحتجاج: "لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضا أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمل في حقول النفط وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول""

وأفاد مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بأن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

وعبر المحتجون عن غضبهم عند حقول نفطية عدة منذ بدء المظاهرات قبل 7 أيام في عدد من المدن جنوبي العراق.

ويقول مسؤولون محليون إن إنتاج النفط لم يتأثر في أي حقل.

وشهدت مناطق عدة جنوبي العراق تظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف، لا سيما في مدينة البصرة.