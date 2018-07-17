وأظهرت لقطات بثتها رويترز، الجندي وهو يصيح باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلا لهم إنهم عند حدود "دولة إسرائيل" وعليهم العودة حتى لا يتعرضوا لأذى.

ونزح آلاف المدنيين من مدن وبلدات القنيطرة الشمالية باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي في ظل أوضاع إنسانية صعبة مع عدم توفر منازل ومراكز إيواء للنازحين ونقص بالأدوية.

وتواصل قوات النظام السوري وميليشياتها، التقدم باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان بعد السيطرة على مدينة الحارة وعدة قرى محيطة.

وتسيطر قوات النظام السوري وميليشياته الإيرانية على كامل محافظة درعا ما عدا مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد ومحيطها الخاضعة للمعارضة السورية بالإضافة لحوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، دخلت حافلات عدة إلى حي درعا البلد، جنوبي سوريا، تمهيدا لنقل المقاتلين الرافضين للتسوية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة.