واجتاز الرتل العسكري معبر كفر لوسين في ريف إدلب شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، متوجها نحو طريق "دمشق-حلب"، باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

وقالت مصادر محلية إن الرتل يضم آليات عسكرية ويحمل ومعدات لوجستية ومواد غذائية إلى الجنود الأتراك في نقاط المراقبة في ريفي حماة وإدلب.

وتتمركز القوات التركية في 12 نقطة للمراقبة تم الاتفاق عليها بمؤتمر أستانة في كازاخستان، في إطار مناطق خفض التصعيد، حيث تتركز هذه القوات في ريفي حلب وإدلب وفي حماة واللاذقية.

وفي أغسطس 2016، أطلق الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها "درع الفرات" عبر الحدود مع سوريا، سيطر خلالها على مدن شمالي سوريا رفقة جماعات المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا.