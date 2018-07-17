وأعلنت قيادة عمليات المحافظة أن الحظر الليلي سيستمر لحين عودة الوضع في المحافظة إلى طبيعته، مع منع أي تظاهرة غير مرخصة.

وفي السياق، أفاد ناشطون بأن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان ممن حاولوا إقامة تجمعات غير مرخصة في بعض أحياء المدينة.

وفي محافظة ذي قار، أمهل شيوخ العشائر الحكومتين المحلية والمركزية فترة أسبوعين لتحقيق بعض مطالب المتظاهرين قبل الدعوة لتظاهرات واسعة.

وتشهد مدن عراقية، من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة، تظاهرات احتجاجية واسعة منذ، الجمعة، ضد نقص الخدمات والمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.