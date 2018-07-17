واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.

وأضافت الوكالة أن النص يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم.

وقال زعيم كتلة حزب العدالة البرلمانية بولند توران إن النص الذي يتضمن 28 مادة أرسل إلى أحزاب المعارضة وأعلن أن حزبه يرغب في إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب الأسبوع المقبل.

وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة للمعارضة التركية والأكراد ووسائل اعلام ومنظمات غير حكومية.

ومنذ عامين سجن 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم.