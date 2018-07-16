وقالت المنظمة الحقوقية إن تعليق إجراءات التسجيل "يؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية وعودة بالإكراه إلى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم".

ووصفت تعليق إجراءات التسجيل بأنها "آخر مسعى لتركيا لحرمان طالبي لجوء جدد من الحماية"، مضيفة أن الحدود التركية مع سوريا هي الآن فعلا "مغلقة".

وأوضحت "هيومن رايتس وتش" أن تعليق التسجيل يشمل تسع محافظات على الحدود السورية أو قربها، وإسطنبول. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولفتت إلى أنه منذ أواخر أغسطس 2015 "يسمح فقط للسوريين المسجلين الذي يحصلون على رخصة سفر خاصة، بالتنقل داخل تركيا".

وقال المدير المساعد في الوكالة لبرنامج اللاجئين جيري سيمبسون إن الاتحاد الأوروبي الحريص على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا "يتغاضى عن خطوات تركيا الأخيرة لمنع وثني الأشخاص الفارين من سوريا".