وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أحمد منصور حسان (35 عاما)، ونجله لؤي (13 عاما) قتلا وأصيب ثالث بجروح إثر انفجار مبنى غرب مدينة غزة.

وذكرت أن الانفجار تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة في المبنى والمنازل المجاورة، فيما هرعت سيارات الاسعاف والإطفاء للمكان.

وعادة ما تشير وسائل الإعلام الفلسطينية في مصطلح "انفجار داخلي" إلى حوادث غير متصلة بالصراع مع إسرائيل.

وكان مسؤول فلسطيني أعلن، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء العنف المتصاعد عبر الحدود، لكن سرعان ما تعرض الاتفاق إلى خروق.

وقال الجيش في بيان إن المنظومة المضادة للصواريخ اعترضت إحدى قذيفتين أطلقتا ليل السبت- الأحد من القطاع، وإن الجيش رد على ذلك بضرب عدة أهداف في مدينة غزة، وفق "فرانس برس".

وذكرت "وفا" من جانبها إن 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح متفاوتة، فجر الأحد، جراء قصف طائرة إسرائيلية دون طيار، منزلا في حي التفاح شرق غزة.