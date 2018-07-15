ويظهر في الفيديو، 3 إخوة (طفلتان وطفل) وهم يسجلون مقطع فيديو تحت اسم "تحدي الإندومي الحار" لنشره على قناة يوتيوب الخاصة بهم، لكن المقطع المسجل تحول إلى مشهد رعب.

وخلال حديث الأطفال في بداية الفيديو، سمع صوت انفجارات عنيفة للغارات الإسرائيلية على غزة، أرعبت الأطفال الثلاثة ودفعهتم إلى الهروب والاختباء ومناداة والدتهم لإنقاذهم.

وتعرضت غزة خلال الساعات الأخيرة إلى أكبر سلسلة غارات منذ حرب عام 2014، حسب المسؤولين الإسرائيليين.

وقصف الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف في قطاع غزة، بينما أطلق فلسطينيون عشرات الصواريخ عبر الحدود.

وقتل فلسطينيان على الأقل في غارة جوية إسرائيلية، في حين أصيب 3 إسرائيليين على الأقل من جراء إطلاق صواريخ من غزة.