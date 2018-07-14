وذكر أحد عناصر الشرطة، محمد حسين، أن 6 أشخاص قُتلوا بينهم الانتحاري قائد السيارة الملغومة، وقال إن الوضع تحت السيطرة.

وبدأ هجوم منتصف النهار عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي، بعدما اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين، وسمع دوي انفجار سيارة أخرى في نفس المنطقة بعد فترة وجيزة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مجمع وزارة الداخلية في مقديشو أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.

وغالبا ما تستهدف جماعة الشباب الصومالية، ذراع تنظيم القاعدة، مواقع حساسة في العاصمة مقديشو، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع، السبت، قائلة إن مقاتليها يشنون "هجوما كبيرا" حول القصر وفندق إس واي إل القريب.

واتهمت حركة الشباب الإرهابية بتفجير شاحنة في أكتوبر في مقديشو أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص في أخطر هجوم في تاريخ البلاد.

وعززت الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب الجهود العسكرية في الصومال، بما في ذلك عشرات هجمات الطائرات بدون طيار، ضد حركة الشباب وعدد صغير من المقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش المتطرف.