وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أطلق الصاروخ على طائرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية كانت تقترب من الحدود، في حادثة هي الثانية هذا الأسبوع.

وأفاد سكان في مدينة صفد شمالي إسرائيل بسماع دوي انفجارات ورؤية آثار الدخان. وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تدخل فيها طائرة بدون طيار الأراضي الإسرائيلية قادمة من سوريا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار انطلقت من سوريا ودخلت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه تم اعتراض الطائرة بعد تسللها لمسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم إسقاطها فوق بحيرة طبريا.